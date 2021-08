Tesla, agenzia USA apre indagine su guida autonoma dopo serie di incidenti

1 Minuto di Lettura

Lunedì 16 Agosto 2021, 14:30







(Teleborsa) - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) - agenzia governativa statunitense che fa parte del Dipartimento dei Trasporti - ha aperto un'inchiesta formale sulla sicurezza del pilota automatico del sistema di assistenza alla guida di Tesla, dopo una serie di incidenti.



Da gennaio 2018, la NHTSA "ha identificato undici incidenti in cui modelli Tesla di varie configurazioni hanno incontrato scene di primo intervento e successivamente hanno colpito uno o più veicoli coinvolti in quelle scene". L'agenzia sottolinea che la maggior parte degli incidenti si è verificata dopo il tramonto e che sulla scena degli incidenti erano presenti luci dei veicoli di soccorso, razzi, frecce luminose o coni stradali. I veicoli Tesla coinvolti erano in modalità Autopilot o Traffic Aware Cruise Control durante l'avvicinamento agli incidenti.



L'indagine valuterà "le tecnologie e i metodi utilizzati per monitorare, assistere e rafforzare l'impegno del conducente nell'attività di guida dinamica durante il funzionamento del pilota automatico", e analizzerà le circostanze che hanno contribuito agli 11 incidenti confermati e altri incidenti simili.