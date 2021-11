Terna si illumina di rosso la sede di Roma per dire no alla violenza sulle donne

(Teleborsa) - Terna torna ad illuminare di rosso i palazzi della propria sede centrale a Roma in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Fasci luminosi avvolgeranno l'headquarter del gestore della rete e sulla facciata a vetri la scritta "Terna per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne".

Un impatto visivo importante con cui la società guidata da Stefano Donnarumma intende sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne e sulla parità di genere. Terna, infatti, monitora costantemente i principali indicatori gestionali impiegati per analizzare la parità di trattamento fra uomini e donne, che confermano l'assenza di svantaggi per le donne o disparità significative all'interno dell'azienda.

A conferma del grande impegno di Terna teso a favorire e promuovere la gender equality, a gennaio 2021, la società è stata confermata, per il terzo anno consecutivo, nel Bloomberg Gender Equality Index, l'indice internazionale – con 380 società in 44 Paesi, operanti in 11 diversi settori di mercato – che misura le performance aziendali sui temi della parità di genere e in relazione alla qualità e trasparenza nella loro rendicontazione pubblica.