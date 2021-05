Terna, utile netto del primo trimestre a 190 milioni (+2%)

I ricavi del primo trimestre del 2021 di Terna sono pari a 621,8 milioni di euro, in aumento di 54,3 milioni di euro (+9,6%) rispetto al corrispondente periodo del 2020. Il margine operativo lordo (ebitda) si attesta a 453,6 milioni di euro, in crescita di 19,4 milioni di euro rispetto ai 434,2 milioni di euro dei primi tre mesi del 2020 (+4,5%), principalmente per un miglior risultato delle attività regolate.

L'utile netto di gruppo del periodo è pari a 190,4 milioni di euro, in crescita di 3,8 milioni di euro (+2,0%) rispetto ai 186,6 milioni di euro del primo trimestre del 2020. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 9.321,0 milioni di euro, rispetto ai 9.172,6 milioni di euro di fine 2020 (+148,4 milioni di euro). Gli investimenti complessivi effettuati nel periodo sono pari a 241,5 milioni di euro, in crescita dell'11,0% rispetto ai 217,5 milioni di euro del corrispondente periodo del 2020.



