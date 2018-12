Stati Uniti, il deficit commerciale aumenta oltre le attese

(Teleborsa) - Aumenta oltre le attese il deficit commerciale americano di ottobre.



La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 55,5 miliardi di dollari, in crescita rispetto al passivo di 54,6 miliardi rivisti precedenti (54 miliardi la prima stima). Il dato è più alto delle aspettative di consensus che indicavano un rosso in aumento fino a 55,2 miliardi.



Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano.



Le esportazioni sono scese a 211 miliardi (-0,1%) mentre le importazioni sono cresciute a 266,5 miliardi di dollari (+0,2%). © RIPRODUZIONE RISERVATA