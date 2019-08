Borsa, i mercati scommettono sul nuovo governo: spread giù, Piazza Affari +2%

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giù, a nuovi minimi record, il rendimento dei Btp e Borsa effervescente. Il mercato accoglie bene l'incarico a Giuseppe Conte per il nuovo governo. Lo spread tra il rendimento del Btp e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 164 punti base, dai 176 di ieri, con il rendimento del Btp decennale sotto l'1%.All'asta del Tesoro di titoli di stato di oggi, inoltre, il Btp a 10 anni, collocato per 4 miliardi di euro, ha spuntato un tasso dello 0,96% con un calo di 0,6 punti rispetto alla precedente operazione. Piazzati anche Btp a 5 anni per 2,25 miliardi di euro con un rendimento dello 0,32% contro lo 0,8% della precedente operazione e Ccteu per 1 miliardo allo 0,77% contro l'1,06% di luglio.Piazza Affari allunga il passo. Il Ftse Mib, dopo un'apertura tonica, segna un rialzo superiroe al 2%, mentre le atre piazze europee segnano progressi oltre il punto percentuale. Sull'indice principale della piazza milanese spiccano i balzi di Cnh Industrial (+4,4%), Tim (+3,77%) e Prysmian (+3,68%).Bene le banche, con l'indice di riferimento Ftse It Banks che sale del 2,84%. A fare da assist al settore contribuisce lo stringersi dello spread tra decennale italiano e tedesco. In spolvero le big, come Unicredit che balza del 3,24% e Banco Bpm del 2,86%. Bene inoltre Ubi che guadagna il 2,65% e Intesa Sanpaolo il 2,61%.