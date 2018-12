Borse europee in leggero ribasso, Milano giù

Ultimo aggiornamento: 13:49

dopo i forti ribassi scatenanti dalla vicenda Huawei. Sullo sfondo restano le tensioni commerciali, che potrebbero provocare un rallentamento dell'economia globale. Nel frattempo il pil giapponese si è portato ai minimi da quattro anni., in attesa del voto finale del Parlamento inglese previsto per domani 11 dicembre 2018.Si riduce di poco lo spread, che si porta a 285 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del Btp a 10 anni si attesta al 3,10%.Tra le principali Borse europee Francoforte cede lo 0,65%, Londra lima lo 0,12% mentre Parigi registra un decremento dello 0,72%. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,64%.A Milano in controtendenza Enel, che avanza dello 0,86%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mediaset, che prosegue le contrattazioni con un -5,77%. Seduta pesante per Saipem, -3,09%. Sensibili perdite per Moncler, in calo del 2,78%. In apnea Fiat Chrysler, che arretra del 2,33%. Tonfo di Banca MPS, che mostra una caduta del 5,07%. Lettera su Tod's, che arretra del 4,05%.