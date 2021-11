Sostenibilità, Terna confermata leader mondiale nel GLIO/GRESB ESG Index

(Teleborsa) - Terna ottiene un altro riconoscimento internazionale per le sue eccellenti performance di sostenibilità. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata, infatti, inclusa per la seconda volta nel GLIO/GRESB ESG Index, il primo indice globale specializzato nell'analisi delle migliori pratiche in campo ambientale, sociale e governance (ESG) adottate da aziende quotate che gestiscono infrastrutture cruciali dell'energia, dei trasporti e delle reti di telecomunicazioni. Il gestore della rete elettrica nazionale è una delle sole otto società italiane su 159 imprese mondiali incluse nell'indice.

Nello specifico, Terna ha ottenuto per la seconda volta consecutiva il rating A, ovvero il massimo livello di valutazione (su una scala che parte dal livello più basso E).

Con questo ulteriore riconoscimento, la società che gestisce la rete elettrica nazionale rafforza sempre di più la propria presenza ai vertici mondiali della sostenibilità, driver strategico e uno dei pilastri su cui si fonda l'attività dell'azienda. Il Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy' conferma il ruolo centrale della sostenibilità nel business di Terna, attraverso la definizione di specifici obiettivi, finalizzati alla creazione di valore nel medio-lungo termine: in base ai criteri della Tassonomia Europea, infatti, il 95% dei circa 9 miliardi di euro di investimenti previsti da Terna nei prossimi cinque anni è per sua natura sostenibile.

Il GLIO/GRESB ESG Index, lanciato a gennaio 2021 e unico nel suo genere, nasce dalla fusione di competenze promosse dal GLIO (Global Listed Infrastructure Organization) – l'organismo rappresentativo di società quotate che gestiscono infrastrutture critiche per il funzionamento quotidiano della società e dell'economia globale, valore di capitalizzazione di mercato pari a 2,8 trilioni di dollari USA – e dal GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), organizzazione leader del settore specializzata nella valutazione e nel benchmark di dati sulla trasparenza ESG delle aziende.

Questo indice ha una particolare influenza sui cosiddetti SRI (Socially Responsible Investors), gli investitori sensibili a tematiche etiche, sempre più numerosi e consapevoli dell'importanza per le aziende di rispettare obiettivi attinenti ai criteri ESG. L'assesment per il GLIO/GRESB ESG Index si compone di diversi livelli di analisi e valuta la disclosure delle imprese rispetto alle seguenti aree ESG: governance della sostenibilità, implementazione della sostenibilità, dati sulle prestazioni operative e pratiche di coinvolgimento degli stakeholder.

Oltre alla presenza nel GLIO/GRESB ESG Index, Terna è inclusa nei principali indici internazionali di sostenibilità, tra i quali Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, ECPI, Euronext Vigeo Eiris FTSE4Good, MIB 40 ESG, MSCI e Stoxx Global ESG Leaders.