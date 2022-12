Sostenibilità integrale, UniCredit forma PMI e Non Profit con Road to Social Change

(Teleborsa) - Si è chiuso oggi, con un'ultima tappa a Milano, Road To Social Change, il percorso organizzato da UniCredit, nell'ambito della sua Banking Academy – ESG Italy, in collaborazione con AICCON, Politecnico di Milano - Tiresia, POLIMI Graduate School of Management, Fondazione Italiana Accenture e TechSoup.La II edizione di Road to Social Change ha proposto agli oltre 2.500 partecipanti un percorso durato 8 mesi durante i quali hanno avuto l'opportunità di ascoltare oltre 20 speakers di diversa estrazione, confrontarsi con 18 testimonianze di chi ce l'ha fatta e approfondire on demand 40 diversi contenuti.In questa seconda edizioneapprofondendo temi tra cui: sostenibilità integrale, digitalizzazione e inclusione, rivoluzione verde e mobilità sostenibile, Welfare, Sanità territoriale e financial education.- una certificazione digitale delle competenze acquisite rilasciata dal POLIMI Graduate School of Management - ai circa 300 partecipanti che hanno superato il test finale per diventare Social Change Manager, una nuova figura professionale che mira ad accelerare i processi di innovazione e cambiamento nelle organizzazioni in cui operano.Durante la giornata, inoltre, sono stativincitori della Call Road To Social Change 2022, selezionati tra quelli che meglio hanno evidenziato l'alleanza tra organizzazioni non profit e imprese for profit nel co-design di processi di sostenibilità integrale.L'evento, moderato da Jole Saggese, Caporedattore di Class CNBC, è stato aperto da Sir Ronald Cohen, Presidente del Global Steering Group for Impact Investment, The Portland Trust e dell'iniziativa Impact-Weighted Accounts presso la Harvard Business School. A seguire Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia, ha dialogato con imprenditrici e imprenditori italiani che hanno sviluppato il loro business ispirandosi a modelli di sostenibilità integrale: Giulia Giuffrè, Consigliere d'amministrazione e Ambasciatrice della sostenibilità di IRRITEC; Vincenzo Colombo Socio di Torneria Automatica Alfredo Colombo e Jacopo Corona, Founder di Frolla Microbiscottificio.Successivamente sono intervenuti Federico Frattini, Dean, POLIMI Graduate School of Management e Daniele Cesaro, Head of ESG di UniCredit Italia che hanno conversato con la community dei Social Change Manager. I saluti di chiusura sono stati affidati ad Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia.con l'obiettivo di stimolare alleanze capaci di generare impatto sociale positivo nei territori in cui operiamo - ha dichiarato-. UniCredit sostiene la contaminazione tra profit, non profit e finanza, per supportare una imprenditorialità sociale che sia in grado di assicurare il benessere delle comunità e di offrire risposte sempre più efficaci ai nuovi bisogni emergenti. Ma siamo anche consapevoli della necessità di contare su professionalità adeguatamente formate per aiutare le imprese e tutto il mondo produttivo a cogliere le opportunità di un'economia attenta alla dimensione sociale. Per questo investiamo in percorsi di education come Road To Social Change".: un contributo economico assegnato da Fondazione Italiana Accenture al Progetto ANT accompagna da casa all'ospedale: con Ugo, il Caregiver speciale e due premi in ore di consulenza assegnati da TechSoup al Progetto DIGITAL SOCIAL CARE e da Tiresia al progetto B@WORK LAB.