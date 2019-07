Snap, titolo in rally in attesa della trimestrale

(Teleborsa) - Le azioni di Snap schizzano in questo lunedì di borsa grazie all'aspettativa che la società stia finalmente rinvigorendo il suo giro d'affari. La conferma di queste previsioni, le darà ufficialmente il produttore di Snapchat il prossimo martedì quando pubblicherà, dopo la campanella di chiusura del mercato a stelle e strisce, i guadagni del secondo trimestre.



Il consenso prevede entrate per 360 milioni di dollari contro i 262 milioni registrati un anno fa.



Le azioni hanno goduto di un grande rally quest'anno, con un aumento del 174%.



Al momento il titolo quota a Wall Street a 14,22 dollari, in crescita dell'1,46%. © RIPRODUZIONE RISERVATA