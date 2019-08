Snap punta ad acquisizioni o all'acquisto di azioni proprie: al via bond convertibile da 1 miliardo di dollari

Snap, prova alsciarsi alle spalle un 2018 e punta anche a nuove acquisizioni. Lo farà grazie al lancio di bond convertibile da 1 miliardo di dollari. Le risorse saranno usate per possibili acquisizioni o per il riacquisto di azioni, spiega la società. Il bond convertibile, che arriverà a maturazione nel 2016, arriva due settimane dopo i risultati sopra le attese di Snapchat, che hanno lasciato intravedere come gli sforzi portati avanti dalla società per superare gli affanni dell'anno scorso stanno dando frutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA