Telefonini, addio sim: arriva quella virtuale

Ultimo aggiornamento: 15:55

I tempi cambiano, lepure. Anche in Italia è sbarcata l'eSim - già ampiamente utilizzato negli Stati Uniti - la sim virtuale che non si inserisce fisicamente nelloma si carica in memoria come un codice. Un cambiamento che bussa alle porte ormai da tempo ma la cui diffusione è stata frenata dalla resistenza degli operatori che non hanno accolto di buon occhio la novità cavalcando l'onda della tendenza protezionistica e rallentando di fatto l'arrivo di innovazioni come l'eSim o il Wi-Fi Calling. E' chiaro infatti che non dover cambiare sim rende più facile il cambio dell'operatore.Wind Tre e Tim hanno aperto le danze, Vodafone ha deciso di rimandare al 2020. La nuova scheda virtuale che prenderà gradualmente il posto dei piccoli chip in silicio si avvia a diventare la protagonista assoluta del futuro, complice anche l'arrivo del Motorola Razr, il primo smartphone che non dispone di uno slot per le classiche SIM. Funzionerà, appunto, solo con una eSim.Gli operatori potrebbero alla lunga avere meno costi logistici legati alle Sim fisiche ma sicuramente la gestione da remoto di una eSim potrebbe agevolare la portabilità, venendo meno la necessità di sostituire fisicamente la Sim qualora si optasse per un cambio di operatore. In pratica, preoccupa gli operatori la maggior autonomia del consumatore che potrebbe cambiare "casacca" e passare da una compagnia all'altra con più facilità.