Siav, ricavi ed EBITDA stabili nel primo semestre 2022

(Teleborsa) - Siav, società quotata su su Euronext Growth Milan e operatore leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management, ha chiuso ildel 2022 conpari a 14,2 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 14 milioni al 30 giugno 2021. La società segnala che ladei ricavi, che ha sempre caratterizzato il gruppo e, più in generale, il settore dell'IT - statisticamente configurando il 43% dei ricavi totali nel primo semestre e il 57% nel secondo semestre -, nel 2022 è stata ulteriormente accentuata dalla presenza di alcune importanti commesse in ambito PA e Sanità che hanno comportato lo spostamento dal primo al secondo semestre di importanti valori di ricavo.La marginalità risulta sostanzialmente in linea con i risultati al 30 giugno 2021, sia in valore assoluto sia relativo, con unpari a 1,4 milioni di euro (1,4 milioni al 30 giugno 2021) e unpari al 9,9% (10,0% al 30 giugno 2021).L'è pari a 8,2 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 7,8 milioni al 31 dicembre 2021, prevalentemente per effetto degli investimenti in attività di R&D finalizzati allo sviluppo tecnologico del gruppo.Dato il momento caratterizzato da incertezza e instabilità, il management "ritiene di non poter esprimere delle previsioni certe sull'andamento della gestione e sui prevedibili futuri accadimenti". Tuttavia, data la solidità patrimoniale e finanziaria, confermata dai dati al 30 giugno 2022, e il settore di attività in cui esso opera, "ritiene di poter".