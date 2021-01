© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è appena conclusa la seconda edizione della, questa volta nella sua veste invernale, per l'occasione denominata "Winter Edition", competizione che ha visto nuovamente competere i player italiani a, il fenomeno mondiale targato Epic Games ed uno dei titoli più giocati degli ultimi anni!A conferma del successo dell'iniziativa il crescente interesse del pubblico, l'Open Fiber Cup ha infatti raggiunto e superatoIlsi è svolto in modalità cross-platform e, come "Ospite speciale", ha avuto, uno degli youtuber più famosi d'Italia, che ha preso parte ad ogni singola competizione, trasmettendo sul suo canale Youtube i match che lo hanno visto protagonista, così come Jok3r e Rekinss che hanno partecipato al torneo trasmettendolo sui propri canali.Ad animare lesono intervenuti i caster di riferimento del panorama Fortnite, Piazz, Pivato e Tuberanza, aumentando il pathos dei tornei ed esaltando le giocate dei player commentandole.Open Fiber, visto il grande successo di questa edizione, ha deciso di tornare in campo con un evento speciale il: un torneo ad invito per i migliori giocatori di Fortnite che si sfideranno all'interno di un contesto altamente competitivo per regalare al pubblico uno spettacolo accattivante. L'evento sarà presentato da Daniele Bossari e andrà in onda sui canali dei talent che hanno animato le tappe precedenti e su ESL Italia a partire dalle 19.00.