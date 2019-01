Shutdown, la Casa Bianca raddoppia stime perdite allo 0,1% del PIL ogni settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che imperversa da ben venticinque giorni in USAe pone gravi problematiche di tipo economico, riproponendo con tutta la sua drammaticitàIl protrarsi del, infatti, avrebbe ampliato le perdite degli Stati Uniti: inizialmente calcolato intorno allo 0,1% del PIL ogni due settimane,Questo perché il primo dato prendeva in considerazione solo gli stipendidell'amministrazione statunitense, senza tener conto delleche operano per il Governo. Unadelle attività che, secondo quanto riferito da un funzionario della Casa Bianca,, se lo shutdown dovesse perdurare tutto il mese di gennaio. Rischio recessione, dunque, per la prima economia mondiale, che nel primo trimestre del 2017 era cresciuta del 2,2%.Intanto, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos il 5. Il Presidentecontinua ad insistere per il finanziamento da 5,7 miliardi di dollari, utile alla costruzione del muro al confine con il Messico, in undel Congresso. L'ultimo atto del braccio di ferro, infatti, ha visto ieri, 15 gennaio, iorganizzato alla Casa Bianca dal tycoon, al quale hanno preso parte solo gli omologhi repubblicani.