Selezione Navigator, presente solo il 35% dei primi 9000 candidati

(Teleborsa) - Solo il 35% (esattamente 3.194 persone) dei 9.000 candidati ammessi alla prova e attesi alla selezione da Navigator si è presentato stamani martedì 18 giugno 2019 alla Fiera di Roma per sostenere il primo dei sei turni di selezione che si tengono da oggi a venerdì 20 giugno (in totale i candidati ammessi sono 53.907).



Sono dati di Anpal Servizi, la società che ha bandito il concorso per selezionare i 2.980 navigator che forniranno assistenza tecnica ai Centri per l'Impiego nell'esecuzione delle politiche attive del lavoro legate al reddito di cittadinanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA