Seduta euforica per Milano e le Borse europee

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Niente contraccolpi dai verbali dell'ultima riunione del direttorio della Federal Reserve, che hanno evidenziato la determinazione del Fomc a continuare con energici rialzi dei tassi contro l'alta inflazione.



Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,021. Balzo della sterlina dopo l'annuncio dei media britannici della decisione del primo ministro Boris Johnson di dimettersi. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.741,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,06%.



Balza in alto lo spread, posizionandosi a +202 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,24%.



Sul fronte societario, focus su TIM all'indomani del CdA che ha deciso la riorganizzazione del gruppo e il perimetro del piano di separazione della rete.

Tra i mercati del Vecchio Continente effervescente Francoforte, con un progresso dell'1,74%, in luce Londra, con un ampio progresso dell'1,20%; incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento dell'1,71%. Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo del 2,37%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.450 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+8,70%), Tenaris (+6,71%), Stellantis (+5,30%) e Unicredit (+5,01%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -1,60%.



Scivola Amplifon, con un netto svantaggio dell'1,53%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Maire Tecnimont (+4,50%), Fincantieri (+4,37%), Brembo (+4,07%) e Danieli (+3,51%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo, che continua la seduta con -1,59%.



Giornata fiacca per Saras, che segna un calo dello 0,76%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Giovedì 07/07/2022

08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,3%)

13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità)

14:15 USA: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 128K unità)

14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -84,9 Mld $; preced. -87,1 Mld $)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 231K unità).