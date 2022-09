Satispay diventa unicorno dopo round di investimenti da 320 milioni di euro

Satispay, la società italiana di pagamenti digitali e trasferimenti di denaro alternativa alle carte di credito, ha raggiunto lo status di "unicorno", il modo in cui vengono chiamate le aziende che raggiungono una valutazione di un miliardo di dollari.

Satispay ha annunciato infatti un nuovo round di serie D in cui ha attirato nuovi investimenti per 320 milioni, superando la soglia di valutazione di 1 miliardo. L’operazione, spiega una nota, vede l’ingresso di Addition come lead investor. Greyhound Capital, tra gli altri azionisti dal 2018, segue e incrementa la propria quota nella società. Tra gli altri soci esistenti che partecipano figurano: Coatue, Lightrock, Block Inc., Tencent e Mediolanum Gestione Fondi Sgr, tutti entrati nel 2021.

L’operazione si è delineata a seguito dell’attenzione manifestata dal mercato per l'azienda subito dopo il precedente round di Serie C. Satispay è riuscita infatti a mettere a punto e a far crescere molto rapidamente una community che ha già superato 3 milioni di persone e 200.000 negozi attivi.

La nuova iniezione di capitali porta complessivamente la raccolta di investimenti dell'azienda italiana a oltre 450 milioni dalla sua nascita. Il perfezionamento del closing del round è soggetto all’autorizzazione delle autorità competenti.

Alberto Dalmasso, co-fondatore e ceo di Satispay, commenta: “Siamo molto soddisfatti perché, a seguito di questo round, sentiamo di avere tutti gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare la nostra visione: creare il prossimo network di pagamento leader in Europa. Non solo sentiamo di avere i capitali necessari, ma anche esperienza e competenze. Negli ultimi due anni siamo cresciuti moltissimo, più che raddoppiando la nostra customer base e lanciando in tre altri Paesi europei. Inoltre abbiamo coinvolto nel nostro team molti talenti che ci stanno aiutando a trasformare Satispay in una realtà più grande, strutturata e competitiva. È davvero un nuovo inizio e ci sentiamo più determinati che mai”.

Lee Fixel di Addition aggiunge: “Satispay sta rivoluzionando lo scenario del mobile payment in Europa, grazie a un servizio che permette a milioni di utenti di pagare in migliaia di negozi fisici e online, ma anche di scambiare denaro tra amici e famigliari, in modo efficiente e sicuro. Siamo entusiasti di essere al fianco di Satispay e sostenere la crescita del team, del numero di utenti ed esercenti, per arrivare a essere il sistema di pagamento più diffuso in Europa”.