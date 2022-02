Pulsee luce e gas integra l’app Satispay per pagare le bollette da mobile

Pulsee, il brand digitale di Axpo Italia, introduce la possibilità per i propri clienti di effettuare il pagamento di luce e gas tramite l’app Satispay. È la prima volta, si legge in una nota, per un operatore del settore. L’obiettivo è rendere i pagamenti di luce e gas sempre più semplici e veloci.

Il digitale sta introducendo numerose novità nel mondo dell’energia: i clienti possono scegliere come pagare, ma anche quanto pagare. Pulsee, ad esempio, è stato il primo operatore a introdurre lo sharing della bolletta, col servizio Splitty Pay, che permette di dividere i costi di un’utenza in tanti modi diversi, per esempio in base all’utilizzo o al numero di inquilini di un appartamento.

Pulsee ha anche recentemente annunciato la scelta di offrire a tutta la propria clientela domestica un’energia al 100% rinnovabile.