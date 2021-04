16 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, ha comunicato che, non essendo stata presentata alcuna opposizione, ha stipulato in data odierna l'atto notarile di fusione per incorporazione di Ferragamo Parfums.

Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal primo maggio2021, mentre gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal primo gennaio 2021.

(Foto: © Michael Spring/123RF)