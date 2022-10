Salute: da ENEA vaccini innovativi per prevenire malattie del bestiame trasmissibili all'uomo

(Teleborsa) - Otteneredi nuova generazione contro alcune malattie endemiche delche posso essere trasmesse all'uomo. È questo l'obiettivo di, il progetto coordinato da ENEA del valore di 6 milioni, di cui circa 3 milioni finanziati dal programma europeo. Per i prossimi cinque anni, 16 partner di 7 diversi paesi europei lavoreranno insieme per migliorare la salute e il benessere degli animali, la produttività e la sostenibilità del settore zootecnico, nonché la salute umana e la salubrità dei cibi.Nello specifico, i vaccini potranno contribuire aldi quattro malattie riproduttive del bestiame: la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), la febbre Q, l'aborto enzootico ovino (OEA) e la brucellosi suina. Oltre a esperti di, nel progetto è coinvolto anche un esperto di bioetica.sarà coinvolta in tutte le fasi del progetto: dallo sviluppo alla valutazione, fino alla sperimentazione dei vaccini. I ricercatori del Laboratorio di Biotecnologie saranno nello specifico impegnati nella produzione di anticorpi e di antigeni da inserire sia nelle formulazioni vaccinali che nei saggi diagnostici. Per produrre queste, i ricercatori dell'ENEA ricorreranno alla piattaforma del Plant Molecular Farming, ovvero all'uso di piante come vere e proprie ‘fabbriche' per ottenere biofarmaceutici in tempi brevi, a costi competitivi e con tecnologie più facilmente adottabili nei paesi in via di sviluppo."Le malattie infettive veterinarie sono causa di notevoli perdite economiche per l'industria zootecnica", spiega, ricercatrice ENEA del Laboratorio Biotecnologie e coordinatrice scientifico del progetto. "Inoltre, numerosi agenti patogeni zoonotici possono rappresentare un pericolo diretto per la salute dell'uomo. I vaccini garantiscono un importante strumento di profilassi in grado di contribuire alla riduzione dell'uso di antimicrobici in allevamento, rallentando l'insorgenza di farmacoresistenze, e possono proteggere la salute pubblica con una prospettiva One Health, nella consapevolezza che esseri umani, animali e ambiente sono fortemente interconnessi. Inoltre - conclude la ricercatrice - questi presidi contribuiscono a rafforzare la redditività dei sistemi animali alimentari, migliorando il benessere degli animali".REPRODIVAC permetterà di realizzare vaccini in grado, attraverso adeguati(sierologici o molecolari), di distinguere gli animali infetti da quelli vaccinati, da cui la denominazione di vaccini DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals)."L'opportunità offerta da questi vaccini è molto utile soprattutto durante le operazioni di verifica dei requisiti minimi dello stato di salute e benessere degli animali previste dalla normativa per le azioni di scambio commerciale" spiega ancora la ricercatrice. "Inon permettono invece di capire se la positività durante gli esami diagnostici sia dovuta a un'infezione in corso o alla vaccinazione stessa". I nuovi vaccini emessi a punto nell'ambito del progetto saranno ulteriormenteda partner industriali che li renderanno accessibili agli utenti.