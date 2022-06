Saipem, titolo non fa prezzo. Al via aumento da oggi

Lunedì 27 Giugno 2022, 10:45







(Teleborsa) - Occhi puntati oggi su Saipem nel giorno del via all'aumento di capitale da 2 miliardi che ha zavorrato il titolo nelle ultime sedute. Le azioni non fanno prezzo in Borsa e mostrano un rialzo teorico del 20%.



In asta di preapertura prolungata anche i diritti sull'aumento in calo teorico che lasciano sul campo il 20%. Negoziabili fino al prossimo 5 luglio, i diritti sull'aumento di capitale hanno un prezzo iniziale di 22,45 euro.