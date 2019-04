Saipem schiva le vendite e festeggia i nuovi contratti in Russia e Serbia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Moderatamente al rialzo la prestazione di Saipem, che scambia con una variazione percentuale dello 0,63% il giorno dopo aver annunciato un accordo preliminare con JSC GazpromNeft Moscow Refinery e un contratto EPC con Infrastructure Development and Construction (IDC) per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della big italiana dell'ingegneria più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,719 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,806. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 4,893.