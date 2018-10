Sace, garanzia su credito di 500 milioni a Reliance Industries Limited

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti finanzierà Reliance Industries Limited. Al più grande gruppo privato indiano ha garantito una linea di credito da 500 milioni di dollaro. Reliance Industries Limited ha un giro di affari da oltre 55 miliardi di euro e opera in una gamma di settori molto diversificata dall'energetico ai beni di consumo. È quotato sulla Borsa indiana e da anni rientra nella classifica Fortunès Global 500 dei maggiori gruppi industriali, figurando alla posizione 148 per ricavi e 99 per utile netto.L'obiettivo dell'operazione, in cui è coinvolto un pool di banche internazionali guidato da HSBC, è quello di facilitare l'assegnazione di contratti di fornitura italiani, aprendo alle imprese interessate, soprattutto alle Pmi.«È tempo per le nostre imprese di farsi strada con più forza nel mercato indiano. A dimostrazione del rilancio e delcrescente dinamismo che stanno vivendo i rapporti commerciali tra i nostri due Paesi, l'export italiano in India ha chiuso un ottimo 2017 (+9,3%), ha realizzato un nuovo balzo in avanti anche nei primi sette mesi del 2018 (+16%) e conserva ottime prospettive anche per gli anni a venire. Siamo dunque particolarmente orgogliosi di quest'accordo con Reliance che permetterà a tante imprese italiane, soprattutto Pmi, di fare ingresso in un mercato chiave per il Made in Italy e acquisire una posizione competitiva tra i fornitori di uno dei più grandi gruppi industriali mondiali», ha commentato Alessandro Decio, amministratore delegato di Sace.