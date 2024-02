Cassa Depositi e Prestiti assume a Roma e Milano: tutte le posizioni aperte

Specialisti in fiscalità, tecnologie e innovazione. Sono alcune delle principali figure cercatre da Cassa Depositi e Prestiti, che ha lanciato una campagna di assunzione diretta a figure con competenze diverse. Le nuove opportunità si rivolgono infatti a neo-laureati (anche con stage) o figure più avanzate e prevedono l'assunzione di personale chiamato ad affiancare il management, oppure in grado di migliorare i processi aziendali (soprattutto in ambito tecnologico), finn al revisore contabile (audit).

In particolare le posizioni attualmente aperte sono:

- Business Partnerships Senior Specialist (Tempo Determinato, Roma); Competence Center Innovation Specialist (Roma); Senior Tax Specialist (Roma); Specialista Rapporti con co-investitori e Fundraising (Milano); Analista ESG (Roma); Senior Energy Associate (Roma); Energy & Environment Advisory (Roma); Specialista Rapporti Istituzioni Centrali (Roma);

Analista Staff Dirigente Preposto e Controlli (Roma); Internal Audit (Stage, Roma). Per candidarsi, occorre creare un proprio profilo: una volta fatto si potrà inserire il proprio Cv, utilizzabile per ogni singola candidatura.

Per farlo (e per visualizzare le posizioni aperte), bisogna registrarsi sul sito di Cdp.