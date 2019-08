Ryanair condannata per comportamento antisindacale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Anche il tribunale di Roma, dopo quelli di Bergamo e di Busto Arsizio, ha condannato il comportamento antisindacale di Ryanair». Ne dà notizia la Filt-Cgil, spiegando che «questa nuova sentenza rappresenta un'altra vittoria importante per i dipendenti della compagnia irlandese che hanno la base di lavoro nel nostro paese, a cui non è concessa la libertà di scegliere il proprio sindacato».«Nonostante non sia la prima sentenza - prosegue la Federazione dei Trasporti della Cgil - Ryanair sta continuando a perpetrare comportamenti antisindacali in forme ogni volta diverse, rimodellandosi a seconda delle proprie esigenze e mai tenendo in conto quelle dei propri dipendenti, che continuano a chiedere il cambiamento di quello che si sta rivelando un modello inaccettabile ed insostenibile. La ristrutturazione aziendale che la compagnia sta portando avanti, scorporandosi in 5 compagnie diverse, è inoltre uno dei tanti segnali preoccupanti di un'azienda che investe nella ricerca di condizioni migliori per gli azionisti, ma non è disposta a fare lo stesso per la propria forza lavoro».«Forti anche di questa ultima sentenza - afferma infine la Filt - la nostra battaglia per i diritti, il salario e le tutele sociali dei lavoratori Ryanair prosegue per fare in modo che si applichino le leggi sul lavoro e si rispettino le sentenze, anche da parte delle imprese straniere che, nel nostro paese, costruiscono parte consistente del proprio business e degli utili, anche grazie ad importanti contributi economici».