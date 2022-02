Russia, banca centrale vieta vendite allo scoperto su mercato domestico

Giovedì 24 Febbraio 2022, 10:15







(Teleborsa) - La Banca di Russia ha ordinato ai broker di sospendere le vendite allo scoperto in borsa e sui mercati over-the-counter. La decisione è stata presa "in connessione con l'attuale situazione del mercato finanziario e al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi degli investitori nei mercati finanziari, ridurre i rischi e limitare l'eccessiva volatilità". La borsa di Mosca è la più colpita dalla decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina e sta perdendo quasi il 50% nei suoi principali indici (MOEX e RTS).



In un comunicato precedente, la banca centrale del paese aveva comunicato di aver "deciso di avviare interventi sul mercato dei cambi e condurre oggi operazioni per fornire ulteriore liquidità al settore bancario", in modo da stabilizzare la situazione sul mercato finanziario. "La Banca di Russia garantirà il mantenimento della stabilità finanziaria e della continuità operativa delle istituzioni finanziarie utilizzando tutti gli strumenti necessari - si legge nella nota - La Banca di Russia e le istituzioni finanziarie hanno piani d'azione chiari per qualsiasi scenario".







(Foto: © Igor Nilov / 123RF)