Rifiuti Roma, Raggi: AMA resta pubblica

(Teleborsa) - "Lo ripeto altre cento volte e fino allo sfinimento: AMA è e resta pubblica, non fallirà e non verrà privatizzata. Ho chiesto all'azienda di presentare bilanci veritieri e corretti per una gestione sana e solida, e di garantire la pulizia della città indipendentemente da ogni considerazione tecnica o contabile".



Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi, durante un suo intervento in Assemblea capitolina, in cui ha fatto sapere di aver chiesto al neo amministratore unico dell'azienda, Stefano Zaghis, nominato subito dopo le dimissioni del CdA, di ripulire la città, come primo atto, anche riallacciando tutti quei rapporti sindacali che si sono interrotti.



Durante la replica su AMA non sono mancate le contestazioni di tutti le opposizioni, dal Pd a Fratelli d'Italia, che hanno lasciato l'aula al grido di "dimissioni". © RIPRODUZIONE RISERVATA