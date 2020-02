Reddito Cittadinanza, Gualtieri e il governo blindano il sussidio: non si tocca

Ultimo aggiornamento: 20 Febbraio, 16:03

"Il Reddito di cittadinanza non si tocca". A mettere il sigillo su una delle misure più discusse ci ha pensato il Ministro dell'economia Roberto Gualtieri che durante il programma "Carta Bianca" su Rai3 ha blindato quello che è considerato il provvedimento bandiera del M5s, sottolineando che "sta contribuendo alla crescita ed è un efficace strumento di lotta alla povertà". Va invece "migliorato nella parte che riguarda le politiche attive"."L'Iva non aumenterà" ha aggiunto il Titolare del Tesoro. "Eviteremo l'aumento sull'IVA, ma quello che è anche importante evitare è l'evasione sull'Iva", ha sottolineato. "È possibile una rimodulazione dell'IVA, ma non faremo una riforma complessiva e comunque l'imposta non aumenterà".Più severo, invece, il giudizio su Quota 100 "ha dato una falsa soluzione e ora uno degli obiettivi del tavolo sulla riforma pensionistica sarà quello di evitare lo scalone che si verrà a determinare dopo che nel 2021 la Riforma Salvini andrà a scadenza", ha detto.Dalla lotta all'evasione risorse per ridurre il cuneo - Altro capitolo centrale dell'azione di Governo il contrasto all'evasione che in Italia è pari a 109 miliardi, ha sottolineato il Ministro ricordando che proprio dal contrasto è arrivato per ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. Il Ministro è tornato poi a criticare la Flat Tax promossa dalla Lega di cui avrebbero beneficiato i redditi più alti, difendendo invece il sistema di progressività delle imposte applicati in tutti i grandi Paesi europei.Dopo il semaforo verde del Ministro dell'Economia Gualtieri e del viceministro Antonio Misiani, il Reddito di cittadinanza incassa un altro endorsement. "Non è in discussione, nella misura in cui non ci sarà mai la disponibilità del Movimento 5 stelle a discutere la misura cardine della nostra attività politica", ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista a Radio24. "Come ha sottolineato Conte - ha aggiunto - la misura va valutata anche nell'evoluzione nel tempo: dai navigator ai centri per l'impiego che vanno fatti. Se ci sarà la necessità di inserire qualche elemento nuovo lo faremo, ma è impensabile tornare indietro".