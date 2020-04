Reddito di cittadinanza, l'emergenza coronavirus non modifica i tempi di accredito del sussidio. Nel mese di aprile il pagamento sulla carta verrà fatto da Poste Italiane il 27, come avvenuto anche nei mesi scorsi. È l'Inps a mandare i flussi alle Poste che a sua volta riversa il pagamento sulla card dei percettori del reddito.

L'incompatibilità. Va ricordato che le varie indennità previste dal governo nel decreto Cura Italia a sostegno dei cittadini per fronteggiare la crisi economica provocata dalla pandemia non sono destinate a chi già percepisce il reddito di cittadinanza. Sempre a causa dell'emergenza Covid-19 l'esecutivo ha poi sospeso per due mesi le misure di condizionalità previste per chi percepisce il sussidio quali l'immediata disponibilità al lavoro e all'impegno in attività di servizio alla comunità. Questo per «contrastare la diffusione del virus limitando gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari».

Reddito di cittadinanza, cos'è e come si richiede



LEGGI ANCHE Reddito di cittadinanza: stop agli obblighi ma l'assegno resta

Il pagamento. Sapere quando arriverà la mensilità del sussidio è una informazione utile anche per evitare di lasciare sulla carta troppi soldi non spesi. Il beneficio, come spiega il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere utilizzato infatti entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, a eccezione di una mensilità.

LEGGI ANCHE L'importo medio è 551 euro al mese. Aumentano i controlli

Come usare il reddito. La carta consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile Sepa/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo. La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie.

. È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro nonché per l’acquisto dei seguenti beni e servizi: navi e imbarcazioni da diporto e servizi portuali; armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi; servizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi; articoli di gioielleria; articoli di pellicceria; acquisti presso gallerie d’arte e affini; acquisti in club privati.

LEGGI ANCHE Reddito, il governo blinda il sussidio: non si tocca

La carta del reddito non può in ogni caso essere utilizzata in negozi che vendono prevalentemente o significativamente beni e servizi non acquistabili, anche per l’eventuale acquisto di altri oggetti. È inoltre vietato l’utilizzo della carta all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA