(Teleborsa) - L'accordo sul Next Generation Eu, ottenuto grazie al lavoro di Giuseppe Conte, sblocca i 209 miliardi per l'Italia. Risorse con cui costruire un mercato del lavoro più inclusivo, puntando su formazione, sviluppo di competenze e politiche attive valorizzando il nostro capitale umano". Lo ha scritto su Twitter il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.





L'Europa va avanti!", ha sottolineato ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'accordo raggiunto al Consiglio europeo sul prossimo bilancio dell'Ue e sul NextGenerationEU . "1.800 miliardi per alimentare la nostra ripresa e costruire una Ue più resiliente, verde e digitale - aggiunge von der Leyen - Congratulazioni alla Presidenza tedesca del Consiglio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA