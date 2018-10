Prestiti, arriva la rivoluzione con l'interesse negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Arrivano in Italia, che permettono al consumatore di restituire alla finanziaria meno di quanto ricevuto. Si potrà ottenere mediante il portaleIl nostro Paese è uno dei, disponibile dal prossimo 22 ottobre fino al 30 novembre unicamente online,Il(tasso annuo effettivo globale)permetterà al consumatore di rendere solo, generando unpotenziale sugli interessi pagati compresoPotranno fare domanda di finanziamentoPrestito bloccato invece per chi non dimostra solidità economica e per coloro che hanno avuto in passato disguidi finanziari."Da diversi anni, soprattutto nel mondo della grande distribuzione, i consumatori sono abituati alla possibilità di ottenere finanziamenti a tasso 0 - spiega, Responsabile Prestiti di Facile.it - ma. Il tasso diventa negativo ed il prestito cui si lega non è finalizzato, bensì di tipo personale, quindi