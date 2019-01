Prestiti, 1 auto su 2 acquistata con il finanziamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto emerge da una elaborazione deldedicato al credito nel settore auto. Lo studio ha evidenziato come nel periodo compreso tra luglio 2017 e il giugno 2018 siache vengono acquistate con il supporto di un prestito finalizzato auto, che arriva al. Perlopiù i finanziamenti sono concessi per, che rappresentano addirittura ilfinanziato in Euro.Nel dettaglio, sono i, con un, rispetto alla dinamica delle(ovvero le finanziarie strettamente subordinate alle case automobilistiche per le quali operano e di cui, solitamente, riportano la denominazione dello stesso marchio), che si ferma ad unGuardando aglidei finanziamenti, lo studio evidenzia che, all'interno del segmento dei prestiti finalizzati all'acquisto di auto, laRelativamente alladei finanziamenti, invece, le preferenze sono maggiormente concentrate, per le, nella classe compresa, mentre per lesi rileva una preponderanza dei piani di rimborsoL'analisievidenzia una quota di erogato più elevata nelle, dove risulta più bassa la quota di finanziamenti dedicati alle auto nuove a fronte della maggiore vivacità del mercato dell'usato. Questo potrebbe essere riconducibile anche alla minore capacità di spesa delle famiglie in queste aree del Paese. Nello specifico, per quanto riguarda la quota di auto acquistate con il supporto di un finanziamento rispetto al totale di quelle immatricolate, inrisulta pari al 57%; seguono la(con il 55%), lae la(entrambe con il 54%) e la(53%).