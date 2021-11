Poste Italiane, Deutsche Bank migliora il prezzo atteso

Martedì 23 Novembre 2021, 20:15







(Teleborsa) - Gli esperti dell'Ufficio studi di Deutsche Bank hanno incrementato la previsione di quotazione su Poste Italiane, la più grande infrastruttura di servizi in Italia, portandola a 12,10 euro dagli 11,90 indicati in precedenza. E' stata mantenuta, invece, l'indicazione "hold" sul titolo.



A Piazza Affari, performance infelice per Poste Italiane, che chiude la giornata del 23 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,80% rispetto alla seduta precedente.