Politica monetaria, Cottarelli: "Atteso nel corso dell'estate aumento tassi di interesse della BCE"

(Teleborsa) - "Concordo con lo scenario presentato da Visco. Senza un peggioramento della situazione si riesce ad evitare una recessione. Non avremo una crescita spettacolare, nel corso dell'anno sarà quasi pari a zero, ma si evita una recessione. In presenza di un peggioramento – e il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che il rischio non è indifferente – si va in recessione. È, più o meno, quello che dice il governo nel Documento di economia e finanza". È quanto ha affermato l'economista Carlo Cottarelli a margine delle Considerazioni finali del governatore Ignazio Visco lette stamane nel corso dell'assemblea annuale della Banca d'Italia.

Superato l'impatto della pandemia sulla domanda finale secondo Visco non vi sono più preclusioni all'abbandono della politica di tassi ufficiali negativi. Prevede anche lei prossimamente una normalizzazione della politica monetaria?

"Il governatore ha detto chiaramente che l'inflazione in Europa è importata quindi non è colpa della politica monetaria della Banca centrale europea però ha anche detto che i tassi di interesse negativi chiaramente devono finire. Ci dobbiamo aspettare nel corso dell'estate un aumento dei tassi di interesse della Bce. Un aumento a cui aveva già accennato nel suo ultimo discorso Christine Lagarde e che risulta, dunque, confermato".