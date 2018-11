Piazza Affari svetta sul resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e annullano le variazioni negative registrate a metà seduta., che chiude in largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, grazie al rimbalzo riuscito del settore bancario, nonostante gli allarmi lanciati da Bankitalia e Moody's sulle conseguenze dello scontro tra Italia e Ue sulla Manovra., seppur con orario ridotto a per il Black Friday, dopo lo stop per il giorno del Ringraziamento. A circa un'ora dalla fine delle contrattazione, prevista per le 13 locali (le 19 italiane),l'andamento del PIL della Germania è stato confermato in rallentamento nel 3° trimestre.l'attività manifatturiera dell'Eurozona, nel mese di novembre.che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,43% e continua a trattare a 53,85 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +307 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,48%, poco mosso Londra, che mostra un -0,14%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un misero +0,19%.; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 20.561 punti. Effervescente il FTSE Italia Mid Cap (+1,69%), come il FTSE Italia Star (1,8%).Si distinguono a Piazza Affari i settori viaggi e intrattenimento (+3,77%), telecomunicazioni (+2,35%) e servizi finanziari (+2,33%). Nel listino, i settori materie prime (-1,68%) e petrolio (-1,58%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo Telecom Italia (+3,12%), Moncler (+2,28%), Banca Generali (+2,26%) e Buzzi Unicem (+2,03%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.Soffre ENI, che evidenzia una perdita dell'1,93%.Preda dei venditori Tenaris, con un decremento dell'1,69%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca Ifis (+14,10%), Anima Holding (+7,63%), El.En (+6,29%) e Rai Way (+5,29%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Aeroporto di Bologna, che ottiene -5,25%.Si muove sotto la parità Inwit, evidenziando un decremento dello 0,70%.Contrazione moderata per Cattolica Assicurazioni, che soffre un calo dello 0,66%.Sottotono Maire Tecnimont che mostra una limatura dello 0,61%.