Piazza Affari e Borse europee in cauto rialzo aspettando la BCE

(Teleborsa) - Piazza Affari prosegue in territorio positivo con le altre borse europee, che mettono a segno un piccolissimo rimbalzo, dopo l'ennesimo crollo di ieri. Gli occhi sono puntati sulla BCE, anche se non si attendono mosse imminenti dell'Istituto guidato da Christine Lagarde.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%.



Tra i listini europei bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,45%, sostanzialmente tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,25%, senza slancio Parigi, che negozia con un +0,11%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,24%.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Amplifon, che mostra un rialzo del 2,99%.



Andamento positivo per Fineco, che avanza di un discreto +1,81%.



Ben comprata Interpump, che segna un forte rialzo dell'1,76%.



Snam avanza dell'1,47%.



La peggiore è Tenaris, che scivola del 2,73%.



Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo dell'1,65%.



Scivola Telecom Italia, con un netto svantaggio dell'1,32%.



In rosso Pirelli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,32%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technogym (+4,90%), Piaggio (+2,96%), FILA (+2,60%) e Cerved Group (+2,46%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli, che continua la seduta con -5,36%.



Sessione nera per Credem, che lascia sul tappeto una perdita del 3,55%.



In caduta libera Dea Capital, che affonda del 3,44%.



Pesante Banca Farmafactoring, che segna una discesa di ben -2,26 punti percentuali.

