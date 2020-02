Piazza Affari cauta assieme alle altre borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in scia all'escalation dell'emergenza in Cina ed in attesa dei dati sul mercato del lavoro USA. A Milano, qualche realizzo selettivo sulle banche.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,25%. Invariato lo spread, che si posiziona a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,95%.sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,47%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,62%, piatta Parigi, che tiene la parità., con il FTSE MIB che si attesta a 24.442 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti chimico (+1,15%) e utility (+0,44%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori immobiliare (-1,12%), beni per la casa (-1,04%) e tecnologia (-1,01%).di Piazza Affari, in primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 2,10% dopo i risultati annunciati ieri.Mediobanca avanza dell'1,74%.Si muove in territorio positivo Fineco, mostrando un incremento dell'1,24% che ha presentato i dati della raccolta.Composta Azimut, che cresce di un modesto +0,97%.La peggiore CNH Industrial, che prosegue le contrattazioni a -2,16%.Seduta negativa per Fiat Chrysler, che mostra una perdita dell'1,71%.Sotto pressione Exor, che accusa un calo dell'1,51%.Scivola A2A, con un netto svantaggio dell'1,44%.