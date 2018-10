L'ultima novità per le sigarette elettroniche: presentato il nuovo sistema IQOS 3™ della Philip Morris

Ultimo aggiornamento: 16:33

Novità per i consumatori di sigarette elettroniche: è stato presentato a Tokyo in anteprima mondiale il sistema IQOS 3™, sviluppato dalla Philip Morris. Il sistema rappresenta l'ultima versione della tecnologia heat not burn di IQOS e comprende due prodotti distinti: IQOS 3 e IQOS 3 Multi. Questi nuovi prodotti saranno disponibili in Italia a partire da metà novembre. Oltre in Italia saranno venduti anche in Svizzera, Corea del Sud, Russia, Regno Unito e Colombia.IQOS 3 rispetto alla precedente versione è caratterizzato da un design più ergonomico e compatto e ha una nuova modalità di chiusura magnetica. Presenta, inoltre, un nuovo guscio esterno più robusto e resistente agli urti. Infine sono state migliorate le prestazioni della batteria e sono stati diminuiti i tempi di ricarica dell’holder (15% in meno).IQOS 3 MULTI™, invece, è la versione tutto in uno: holder e caricatore sono stati integrati. È stato progettato per più utilizzi consecutivi: fino a un massimo di 10 con una sola ricarica. Infine per entrambe le versioni sono state aumentate le possibilità di personalizzazione per i clienti.