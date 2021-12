Pfizer lavora ad un vaccino anti Covid adattato alla variante Omicron, sarà disponibile in primavera

Martedì 28 Dicembre 2021, 16:45







(Teleborsa) - Sabine Bruckner, capo di Pfizer Svizzera, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano elvetico "Blick" che il gruppo farmaceutico renderà disponibile per la prossima primavera un vaccino anti Covid adattato alla variante Omicron. Bruckner ha spiegato infatti che Pfizer sta lavorando sia sull'efficacia dell'attuale vaccino contro le varianti di Sars-CoV-2 attualmente emergenti, sia a una nuova versione del prodotto.



Quello che si può dire al momento - ha evidenziato - è che, dopo la vaccinazione di richiamo, "negli adulti la protezione contro la malattia provocata da Omicron è 25 volte superiore. La terza dose ha quindi senso, soprattutto per proteggere da un decorso grave".