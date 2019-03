Open Talks Saipem: economia circolare e nuove tecnologie sono il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si sono conclusi stasera a Milano gli Open Talks, una settimana di incontri organizzata dalla Saipem sulla finanza sostenibile, innovazione tecnologica e megatrends e scenari futuri in collaborazione tecnica con Cartesyo.Al termine del convegno abbiamo intervistato i principali relatori della giornata odierna, l'economista Giulio Sapelli e la scienziata Maria Chiara Carrozza.Una nuova economia mondiale, a differenza di quello che si pensa, non è un'economia fondata sul consumo. Ma è un'economia fondata su una nuova produzione, alla vulgata è passato il fatto che un'economia circolare sia quella che riduce i rifiuti, ma questo è possibile se cambiamo il modo di produrre. Anche l'automobile più vicina alla circular economy oggi ha il 30% di materiali che non sono trattabili e riciclabili. Noi avremo una nuova economia che rispetta l'ambiente, che crea sostenibilità solo se trasformeremo l'enorme potenziale che noi abbiamo in un potenziale per produrre in un modo nuovo con dei materiali nuovi. Noi abbiamo bisogno di un'economia dove dovremo continuare ad evre un rapporto con gli animali, il rapporto uomo natura riparte dal rapporto con gli animali.Penso che sarà compatibile col capitalismo se accanto alla proprietà capitalistica metteremo forme di proprietà cooperative e no profit. Pensiamo all'avvento dell'Africa e dell'Asia, gran parte delle economie di quegli imperi prima che fossero distrutti da un neo colonialismo predatorio erano fondati su queste forme. L'African genius era questo. L'economia circolare è quindi un'occasione per sperimentare nuovi rapporti di proprietà.Il futuro prossimo sarà di chi riuscirà ad utilizzare al meglio le tecnologie che ci vengono dalle scoperte scientifiche più recenti, che sono: l'intelligenza artificiale, la robotica, il cloud, per offrire servizi e prodotti innovativi. Quindi chi saprà utilizzare la giusta combinazione di competenze ma anche di tecnologie abilitanti sarà vincente. Quindi ci dobbiamo dotare di queste tecnologie ma soprattutto dobbiamo investire in formazione per preparare i nostri ingegneri e professionisti ad adottare al meglio quello che offrono oggi le tecnologie.Sì, basta guardare la graduatoria delle imprese più innovative, che è stata pubblicata da poco. Hanno vinto le imprese che hanno saputo utilizzare al meglio i dati e i data analytics online nell'offrire servizi. Quindi non è soltanto essere capaci di avere dati e gestirli ma anche trattarli nel modo migliore possibile per offrire il miglior servizio in tempo reale.Secondo me il mattone ci sarà sempre, magari la casa del futuro avrà dei robot sociali all'interno e degli strumenti dotati di intelligenza artificiale che adatteranno al meglio la casa secondo le esigenze dell'individuo, magari ci aiuteranno a gestire la seconda e la terza età nel miglior modo possibile.