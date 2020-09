Open Banking, partnership tra ENEL X e Tink

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la business line del, ha scelto lacome proprio fornitore di tecnologia diLa tecnologia di personal finance management di Tink consentirà asocietà di Enel specializzata in soluzioni di pagamento, di sviluppare soluzioni finanziarie digitali rivolte ai propri clienti in Italia e in Europa.La partnership – spiega Enel X in una nota – rappresenta "una scelta strategica che porterà Enel X Financial Services in una posizione ottimale per soddisfare le crescenti aspettative dei clienti sui servizi digitali smart. Ciò consentirà all'azienda di sfruttare l'accesso alle soluzioni di Tink per il digital banking e la gestione delle finanze personali, disponibili attraverso la piattaforma di open banking di Tink. Le soluzioni finanziarie digitali di Tink implementate da Enel X Financial Services saranno lanciate nelle prossime settimane"."Questo accordo – ha affermato– è un importante passo del nostro impegno per diventare uno dei principali player nel settore del digital banking, abilitato dalle opportunità generate dall'open banking, integrandolo nell'ecosistema Enel che include servizi quali l'energia e l'e-mobility. Attraverso la partnership con Tink saremo in grado di supportare i nostri clienti nella gestione quotidiana delle proprie finanze offrendo una soluzione innovativa che sarà in grado di fornire consigli personalizzati attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e all'analisi dei dati"."Siamo estremamente orgogliosi – ha commentato– di collaborare con la società di servizi finanziari di una delle più grandi aziende di utenze del mondo e diventare loro partner tecnologico di open banking. Collaborando con Enel X Financial Services, insieme e nel tempo renderemo disponibile la tecnologia di open banking di Tink a milioni di clienti Enel in tutto il mondo. Siamo pronti a supportare Enel X nella sua missione di diventare uno tra i principali player nel settore fintech".