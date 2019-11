OCSE, inflazione a settembre rallenta in tutte le principali economie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -l'inflazione annuale è rallentata o è rimasta stabile in tutte le principali economie., a causa principalmente della frenata dell'inflazione in Turchia scesa al 9,3% dal 15% di agosto.Nel dettaglio, in Germania a settembre il tasso di inflazione è sceso all'1,2% dall'1,4% di agosto, in Francia allo 0,9% (dall'1%),, in Giappone allo 0,2% (da 0,3%). Stabile invece l'inflazione in Canada (1,9%) e in Gran Bretagna e Usa (1,7%).Escludendo cibo ed energia, l'inflazione nell'area dell'euro è aumentata leggermente all'1,0%, rispetto allo 0,9% di agosto. La rapida stima di Eurostat per ottobre indica che l'inflazione annuale sta rallentando allo 0,7% e, escludendo dalla valutazione la raccolta di cibo ed energia, fino all'1,1%.(al 53,5%, dal 54,5%). Le diminuzioni dell'inflazione sono state registrate anche in Brasile (al 2,9%, dal 3,4%), nella Federazione russa (al 4,0%, dal 4,3%), in Sudafrica (al 4,1%, dal 4,3%) e in Indonesia (al 3,4%, dal 3,5%). In Arabia Saudita i prezzi hanno continuato a scendere, sebbene a un ritmo più lento (meno 0,7% a settembre, rispetto a meno 1,1% ad agosto). D'altro canto, l'inflazione annuale è aumentata in India (al 7,0%, dal 6,3%) e in Cina (al 3,0%, dal 2,8%).