Norvegia, nave da crociera in avaria: evacuata parte passeggeri ma nessun pericolo

(Teleborsa) - Sono finora circa 300 su 1.300 i passeggeri evacuati dalla nave da crociera Viking Sky, con motori in avaria al largo della Norvegia. Secondo i programmi di navigazione avrebbe dovuto raggiungere oggi domenica 24 marzo il Porto di Stavanger. I soccorritori, intanto, assicurano che non c'è pericolo per gli altri, che verranno messi in salvo nelle prossime ore con il ponte aereo in atto. Si registrano almeno 10 feriti, di cui 3, sembrerebbe, in condizioni serie. In avaria nella stessa zona anche un cargo con 9 persone a bordo.



La Viking Sky, di proprietà di Viking Ocean Cruises, compagnia norvegese con sede negli Stati Uniti, è nave da crociera di 47.842 tonnellate di stazza lorda decisamente nuova essendo stata varata il 23 marzo 2016 e in servizio dal 2017. Costruita da Fincantieri nello stabilimento di Marghera (VE), misura 228 metri di lunghezza e 34 di larghezza



