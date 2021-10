No Green Pass, la polizia sgombera il Varco 4 del porto di Trieste: la protesta si sposta in città

Lunedì 18 Ottobre 2021, 15:30

(Teleborsa) - Questa mattina la polizia ha avviato le operazioni di sgombero del Varco 4 del porto di Trieste dove era radunato un migliaio di persone. Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio dall'interno del Porto. I manifestanti erano seduti a terra dall'altro lato del Varco, lungo la strada, e sono stati invitati a lasciare la zona da un funzionario prima che le forze dell'ordine azionassero gli idranti per disperderli.

La polizia ha quindi costituito una barriera di uomini e mezzi e per avanzare lentamente spingendo lavoratori e No Green Pass lontano dal Varco stesso. I lavoratori portuali, riconoscibili per le tute gialle, hanno costituito un cordone tra la polizia e i No Green Pass per evitare contatti tra le forze dell'ordine e i manifestanti e garantire l'incolumità di tutti. Gli agenti mirano a spingere i manifestanti nell'area del parcheggio antistante il Varco 4, dove parcheggiano i camion, per consentirgli così di continuare la loro protesta e nel contempo al Porto di riprendere regolarmente l'attività.

Durante l'operazione di sgombero la polizia ha anche sparato dei lacrimogeni sui manifestanti, disperdendo la folla che continuava a stazionare. Un folto gruppo di persone si è diretto in città dove però non sembra sia stata definita una meta. In Piazza Unità d'Italia secondo quanto ha riportato Ansa ci sono circa 2mila manifestanti.