Newco Alitalia, al lavoro per il piano industriale

(Teleborsa) - Ilriprende il suo iter sui tavoli dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia, dello Sviluppo economico e del Lavoro. Un percorso non semplice, che deve condurre allae alla definizione delda sottoporre al vaglio della Commissione Europea.Il governo, com'è noto, ha stanziato una. Il mese di agosto ha visto il management del nuovo corso Alitalia predisporre leche, dal punto di vista operativo, faranno quasi certamente slittare l'avvio della. Uno slittamento in avanti dettato non solo dalle tempistiche del via libera della Commissione Europea e alle prevedibili problematiche legate alla gestione della pianta organica, ma anche e soprattutto dallache riduce l'attività sulle rotte internazionali e intercontinentali non permettendo di raggiungere ilA soffrire, in particolare, il lungo raggio. La ripresa del collegamento diretto cone l'attivazione della, annunciate rispettivamente per settembre e metà agosto, avverranno alla fine del mese di, salvo ulteriori registrazioni legate all'emergenza Covid-19. Nei mesi di luglio e agosto Alitalia ha operato, coprendo solo due rotte di lungo raggio (con un volo giornaliero econ due voli a settimana), per un totale di, contro i 240 dell'agosto 2019. Sulil calo della domanda è delIntanto, trova conferma la voce deiintercorsiin vista di un'eventualeun possibile ingresso di Alitalia, attualmente legate all'alleanza SkyTeam, nel network di