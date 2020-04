© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -lanciano un completodella struttura organizzativa, che è anche una campagna informativa, battezzata, collocando in remoto a casa il 100% della sua rete di operatori, consulenti e dipendenti, per offrire un servizio gratuito e sempre presente nella vita delle persone. Unadella compagnia, che viene incontro alle esigenze del Paese, in unper il diffondersi dell'. E contemporaneamente offre alle famiglie(riduzione tariffe RC Auto e formula Stop & Go gratuita) ed, in un momento particolare in cui l'andamento dei mercati e la politica dei tassi zero offre ben poche chance ai risparmiatori.Abbiamo intervistato, che ci ha parlato della ratio e dei vantaggi di queste iniziative, consentendo di dare uno sguardo al futuro immediato ed alla direzione del business."Lache abbiamo dato a questacomprende una serie di iniziative articolare in, uno quello che chiamiamo dellae quello della. Nel primo ambito abbiamo messo in campo azioni che sono un elemento fondamentale per, quali la sanificazione degli uffici, la misurazione delle temperature, i canali informativi, l'assistenza medica. L'altro ambito della Business Continuity ha richiesto uno, per mettere in grado tutte le nostre persone di lavorare da remoto a casa"."Il 21 febbraio quando si sono intraviste le prime avvisaglie di questa emergenza - ha spiegato Pescarini - abbiamo istituito il primoed il nostro Team ha deciso immediatamente di prepararsi pertutte le nostre persone nel più breve tempo possibile. Oggi può sembrare scontato, ma cinque settimane fa non lo era, quindi è stata una. Da quel momento abbiamo lavorato su, che comprendevano anchepensate su misura per ogni unità organizzativa in termini di hardware e di software. Per ogni unità abbiamo scelto un modello di remotizzazione, che ci ha consentito già dopo poco più di due settimane di far lavorare da casa tutte le nostre persone"."Si è trattato di unocon le nostre persone, senza le quali non ce l'avremmo fatta. Per esempio i consulenti hanno messo mano anche loro alle tastiere, per attivare gli strumenti informatici ed essere remotizzati, e così tutta la catena organizzativa delle diverse funzioni ha dato un, grazie alla quale riusciamo a seguire i nostri clienti, mettendo allo stesso tempo le persone, in serenità e sicurezza, di lavorare presso le loro abitazioni"."Genertel Everywhere" è anche una, perché stiamo comunicando in maniera attiva ai nostri clienti il cambio di modello operativo, il lavoro da casa, con. Abbiamo ricevutodalla clientela che ci ringraziava e ci incoraggiava. Questa reazione e ilda parte dei clienti ci ha dato molto forza. Noi misuriamo giornalmente ladella clientela e, nei giorni di emergenza Covid-19, abbiamo ottenuto una vslutazione di, in linea con le nostre performance abituali"."Mi sembra - ha sottolineato - chesia anche, anche se a distanza, i"."Lo sforzo ha riguardato diversi ambiti:. Il primo ha richiesto di studiare lee poi capire quale era la miglioreper remotizzare ciascuna unità organizzativa. Questo ha anche implicato l'uso di PC personali, che in tutta sicurezza riescono ad operare su sistemi aziendali. E per ultimo anche lo, per consegnare i PC e le saponette per la connessione da casa delle persone."Loè una delle caratteristiche del nostro prodotto(auto, moto, furgoni), estremamente rilevante per le famiglie in questo periodo. Consiste nella possibilità diauto nel caso di mancato utilizzo del mezzo e di recuperar il periodo non goduto attraversodella polizza. E' una funzionalità che offriamoattraverso app e sito internet e consentiamo di farlodurante l'anno,all'estensione della scadenza".è un nuovo prodotto che lanceremo la settimana prossima ein una fase di mercato così particolare e sofferta. Si tratta di un prodotto di, di gestione separata del, che combina tutte le caratteristiche di investimenti etipiche delle nostre gestioni, con delle componenti dia dei. Questa soluzione prevede deiriconosciuti al cliente, ma fornisce anche, perché consente disenza alcuna penale. Unain un momento di incertezza dei mercati come questo, in cui le famiglie vogliono esser più prudenti e rimanere più liquide"."Stiamo cercando nel nostro piccolo die le iniziative di cui abbiamo parlato vanno in quella direzione: gestire in maniera flessibile il risparmio, dare vantaggi di prezzo sulla RCA e, addirittura, sospendere il pagamento della polizza recuperandolo come estensione della scadenza"."In uno sguardo più ampio, credo chein termini di, che significa riuscire a scomporre il prodotto in moduli facilmente comprensibili e parametrizzati dalla clientela. Occorre dunque, perché emergono più soluzioni di mobilità alternativa, quali il. Il problema quindi non è essere coperti semplicemente nel momento in cui si utilizza l'auto, ma essere coperti attraverso tutte queste soluzioni, che sempre di più diventano quello che viene chiamato"."L'altra area su cui lavoreremo sono le, abbiamo già il nostro sito, ma stiamo vedendo che la nostraviene scaricata in modo molto importante dalla clientela: siamo attorno ai. Riteniamo che questo sia un canale di interazione e di servizio con un"."L'altro tema è quello dell'. Sono strumenti preziosi per la, sia nel, per la personalizzazione dell'che facciamo, ma anche per il. Ci sono tanti dati che noi raccogliamo e che ancora non utilizziamo, su cui è possibile costruire unal cliente"."L'ultimo tema è quello di. Vorrei che il prodotto assicurativo non venga ricordato dalla clientela una volta l'anno quando si tratta di rinnovarlo, ma che diventasse parte della vita del cliente, ottenendo sempre più informazioni suggerimenti e possibilità di copertura. Questo è anche il centro della nostra strategia come: esserenei momenti rilevanti delle persone".