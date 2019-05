Mutui, continua nel mese di aprile il rallentamento delle richieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua nel mese di aprile ilda parte delle famiglie italiane, che fanno registrare unadelle domande rispetto allo stesso mese del 2018. Il dato, reso noto dal CRIF, rende ulteriormente evidente la brusca frenata che ha caratterizzato il, in cui si è registrata unaRisulta inveceche segna une si attesta a, valore che risulta essere il secondo valore medio più elevato registrato dall'inizio del 2013 ad oggi. Relativamente alla distribuzione per fasce di importo, ad aprile le richieste si sono concentrate prevalentemente nella classe compresa tra 100.001 e 150.000 euro, con una quota pari al 29,4% del totale.Infine nel mese di analisi, per quanto riguarda la distribuzione delle richieste di nuovi mutui e surroghe per classe di durata, le preferenze delle famiglie italiane vedono uno spostamento verso la classe compresa tradato che arriva a spiegare il 25,1% del totale in virtù dell'incremento più consistente, del 2,8%, rilevato nel periodo di osservazione.In totale irappresentano quasi ilsottolineando la tendenza degli italiani a privilegiare soluzioni in grado di ridurre il peso della rata mensile.