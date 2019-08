MSC Crociere guarda al Sudafrica dal 2020

(Teleborsa) - Dal 2020 MSC Crociere porterà per la prima volta le navi MSC Opera e MSC Musica in Sudafrica. I porti base dai quali salperanno i due colossi saranno Città del Capo e Durban ma, prima di essere posizionate, intraprenderanno un Grand Voyage verso l'Africa meridionale, partendo entrambe da Venezia.



Questo "ci consentirà di soddisfare appieno la crescente domanda registrata negli ultimi anni. È un ulteriore segnale dell'impegno profuso dallo Compagnia per lo sviluppo di un'area in questa terra intessuta di storia, multietnica e piena di fascino" ha commentato Leonardo Massa, Country Manager MSC Crociere.







