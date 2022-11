Mps, aumento capitale coperto a 96,3%. Alle banche 93 milioni

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l'asta su Euronext Milan, ad esito del quale sono state sottoscritte 29.465.590 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a 58.931.180 euro.



La quota del 96,3% dell'aumento di capitale raggiunta post esercizio dei diritti acquistati all'asta corrisponde a complessive 1.203.123.666 azioni spettanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla quota di partecipazione già detenuta, e a investitori istituzionali e privati.



Le residue 46.541.982 azioni di nuova emissione - per un controvalore di 93.083.964 euro (pari al 3,7% dell'aumento di capitale) - saranno sottoscritte dalle banche del consorzio di garanzia, ossia BofA, Citigroup, Credit Suisse, Mediobanca in qualità di joint global coordinators, e Banco Santander, Barclays, Société Générale e Stifel in qualità di joint bookrunners, nonché da Algebris.