Mps, Furlan (Uilca): serve continuità al vertice, rispettare i sacrifici del personale

“Mps sta finalmente conseguendo risultati che consentono di guardare con fiducia a un percorso di sviluppo e autonomia, anche rispetto all’eventualità di prossime scelte societarie”. Lo afferma Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca, durante i lavori dell’Assemblea congressuale di Uilca Mps. “Questi risultati sono stati possibili grazie ai sacrifici, all’impegno e alla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori: a quanti hanno volontariamente aderito al piano di uscite e a quanti, ogni giorno, operano con passione e senso di appartenenza per realizzare un Piano d’Impresa complesso e ambizioso, che le organizzazioni sindacali hanno condiviso con grande senso di responsabilità, a condizione che l’azionista pubblico garantisse la continuità aziendale e l’identità della banca e che le autorità europee consentissero l’attuale assetto di governance per la durata del Piano stesso”, continua Furlan.

“Oggi è il tempo di consolidare questi primi segnali incoraggianti e gestire in modo condiviso con il sindacato la riorganizzazione aziendale e le sue ricadute sul personale, programmando anche future assunzioni. In questo momento delicato si inserisce il rinnovo del consiglio di amministrazione, rispetto al quale riteniamo indispensabile che il governo, quale azionista di maggioranza, assuma decisioni che garantiscano continuità con il percorso intrapreso, evitando scelte di natura politica fini a se stesse, che potrebbero rappresentare un cambiamento non coerente con quanto fatto finora, i risultati conseguiti e vanificare l’impegno e i sacrifici posti in essere dalle lavoratrici e dai lavoratori”.